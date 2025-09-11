Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі — Шмигаль

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Міністри оборони країн підписали відповідну угоду в Лондоні. Вона стала продовженням розвитку промислової співпраці.

Про це повідомив очільник оборонного відомства України Денис Шмигаль 11 вересня.

За його словами, на початку планується виготовлення першої тисячі безпілотників — усі доставлять в Україну. Шмигаль зазначив, що дрони-перехоплювачі продемонстрували хорошу роботу на полі бою та Міноборони надалі хоче масштабувати такі проєкти, залучати інвесторів та вдосконалювати технології.

"Це – вагомий крок в реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі “Рамштайн” та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні", — йдеться у повідомленні.

Днем раніше в Україні почали діяти обмеження Великої Британії. Нові санкції спрямовані щодо осіб і компанії, пов’язаних із військовою та енергетичною підтримкою РФ.