Сирський: у серпні зросла кількість подавлених російських дронів системами РЕБ

Впродовж серпня 2025 року українські підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) зафіксували значне зростання кількості подавлених російських безпілотників. У ЗСУ відзначають, що РФ активно копіює українські технології дронів.

Про це 11 вересня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем, заслухавши звіти про бойове застосування дронів різних типів у серпні. За його словами, українські безпілотники завдали російській армії серйозних втрат як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу — знищуючи об’єкти логістики та забезпечення, нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та системи ППО, а також ефективно діяли безпосередньо на фронті.

Росія, намагаючись наздогнати Україну, копіює успішні українські технології, зокрема дрони-перехоплювачі. Сирський наголосив, що це пряма технологічна гонка, у якій перевага буде за тими, хто не лише модернізує, а випереджає.

Протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей, найбільшу ефективність показали дрони-камікадзе та ударними бомберами.

"Це вимагає посилення підрозділів РЕБ. Масштабуємо наші спроможності, і вже бачимо результат: у серпні зросла кількість подавлених дронів противника", — додав головнокомандувач ЗСУ.