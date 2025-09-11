Російські дрони перетнули кордон Польщі: конгресмени США висловили стурбованість

10 вересня російські безпілотники проникли на територію Польщі. Конгресмени США від Демократичної та Республіканської партій прокоментували ситуацію та наголосили на важливості підтримки НАТО та України.

Відповідні коментарі вони надали під час спілкування з кореспонденткою Суспільного у Вашингтоні.

Конгресменка від Демократичної партії Жасмін Крокетт висловила стурбованість, що без належної підтримки України наступним кроком Росії може стати вторгнення до Польщі. Вона наголосила, що дії президента у зовнішній політиці впливають на безпеку союзників і що зобов’язання НАТО, в разі атаки, є критично важливими.

"Наші дочки і сини і батьки і матері потенційно ризикують йти воювати, тому що ми не знаємо як допомогати нашим союзникам і визнати, що ми ніколи не маємо стелити червону доріжку перед кимось на зразок Путіна", — сказала вона.

Конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон підкреслив історичну роль США у підтримці Польщі та України, зокрема через постачання "Джавелінів" і розміщення американських військових на території Польщі. Він назвав атаку російських дронів на Польщу вторгненням і закликав Європу припинити закупівлі російської нафти та газу.

"НАТО ніколи не було таким обєднаним. Я вірю у те, що атака російських дронів на Польшу – це вторгнення і я сподіваюсь, що це спонукатиме Європа нарешті відрізати повністю закупку російської нафти та газу", — зазначив Вілсон.

Конгресмен оголосив, що вніс законопроєкт, який відновлює дію "поправки Джексона — Веніка" щодо Росії. За його словами, скасування цієї поправки у 2012 році було помилковим рішенням, "яке спонукало воєнного злочинця Путіна до окупації Криму".

Конгресмен Бред Шерман зазначив, що основним способом відповіді на дії Росії має бути озброєння України та запровадження вторинних санкцій, спрямованих проти країн, які торгують із Росією. Він додав, що інцидент більш значущий для Польщі, ніж для США, і закликав до конфіскації російських активів у Європі.

Деррік ван Орден, конгресмен від Республіканської партії, відзначив, що Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для консультацій із союзниками. Він уточнив, що необхідно з’ясувати, чи атака була умисною, і лише після цього визначати подальші кроки Альянсу.

"Польський уряд запросив статтю 4 – це означає, що вони будуть консультуватися з іншими країнами НАТО, аби з'ясувати, чи це була навмисна атака чи ні і, виходячи з колегіальних висновків,– буде реакція", — сказав законодавець.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

