Конгрес США затвердив оборонні витрати на майже $900 мільярдів у 2026 фінансовому році (розпочнеться 1 жовтня). У документі передбачено $400 мільйонів на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

За документ проголосував 231 конгресмен, 196 висловилися проти. Голосування відбулося переважно за партійною лінією, втім 17 демократів, які нині перебувають у меншості в нижній палаті, підтримали законопроєкт.

У бюджеті закладено $400 мільйонів на військову допомогу Україні. Кошти нададуть через програму "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI). Вона передбачає укладання Пентагоном контрактів із виробниками озброєнь, а не передачу техніки безпосередньо зі складів США.

Законодавці також додали вимогу, щоб Пентагон звітував Конгресу, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом.

Палата представників також ухвалила поправку до оборонного бюджету, яка скасовує закони про військові сили США (AUMF), що діяли з часів війни в Іраку 2002 року та війни в Перській затоці 1991 року. Документ також ускладнює президентам можливість обходити Конгрес у питаннях застосування сили.