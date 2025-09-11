Конгресмен США пропонує відновити "поправку Джексона — Веніка" щодо Росії

Член Конгресу США Джо Вілсон (республіканець від штату Південна Кароліна) заявив, що подав законопроект, який обмежує двосторонню торгівлю з Росією.

Про це він написав у мережі X.

Конгресмен оголосив, що вніс законопроєкт, який відновлює дію "поправки Джексона — Веніка" щодо Росії. За його словами, скасування цієї поправки у 2012 році було помилковим рішенням, "яке спонукало воєнного злочинця Путіна до окупації Криму".

Вілсон пояснив, що виступив із цією ініціативою після повідомлень польської влади про порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Що таке поправка "Джексона — Веніка"

"Поправку Джексона — Веніка" ухвалили США в 1974 році. Вона пов’язувала розвиток двосторонньої торгівлі з можливістю еміграції євреїв із Радянського Союзу. Після розпаду СРСР вона залишалася чинною щодо деяких пострадянських країн, зокрема Росії, аж до 2012 року. Згодом її скасували, однак Конгрес США ухвалив "Акт Магнітського", який передбачає санкції проти посадовців РФ, причетних до порушень прав людини.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки