В Україну з російської окупації та РФ повернули групу дітей

В Україну з тимчасово окупованих територій та Росії повернули групу українських дітей віком від 3 місяців до 18 років.

Про це 2 вересня повідомили уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами омбудсмена, усі неповнолітні, які перебували на ТОТ та у РФ, були змушені відвідувати російські школи. Вони перебували під постійним психологічним тиском та у фізичній небезпеці.

Серед тих, хто вже на підконтрольній території України, — матір із 15-річною донькою.

"Вони втратили дім та документи через постійні обстріли окупантів. Дівчинка не могла відвідувати українську школу онлайн, а мати щодня боялася за її життя. Завдяки спільним зусиллям сьогодні ця родина у безпеці", — розповів Лубінець.

Також вдалося успішно організувати виїзд дитині з інвалідністю, яка спільно з родичами проживала на захоплених Росією територіях.

"Хлопчик потребує невідкладного лікування та постійного догляду. Тепер за ним дбатиме його мама, з якою вони були роз’єднані", — сказав посадовець.

Як розповів Єрмак, серед врятованих також і мати з двома синами, яких депортували до РФ та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя — грошей, одягу та їжі.

"Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи (Bring Kids Back UA — ред.) їм вдалося врятуватися", — додав очільник ОПУ.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.