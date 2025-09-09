У рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося повернути 14-річну дівчину, яка понад три з половиною роки була розлучена з мамою.

Про це у телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, напередодні початку повномасштабного вторгнення мама дівчинки виїхала до Києва на роботу. Донька залишилася з дідусем у рідному місті, яке вже у перші дні війни окупували росіяни.

"Весь цей час дитина жила під постійним тиском та страхом: у школі змушували славити Росію та повторювати пропагандистські наративи, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері", — написав Єрмак.

Наразі дівчинка вже поруч із мамою та отримує необхідну допомогу й підтримку.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.