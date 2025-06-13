Сенат Канади ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей, викрадених РФ

Сенат Канади підтримав резолюцію щодо засудження усіх російських нападів та втручань, спрямованих проти українських дітей, запропоновану сенатором Стеном Кучером.

Про це йдеться у повідомлення на сторінці сенатора на сайті Сенату Канади.

Сенат Канади засуджує всі напади та втручання РФ в життя українських дітей і закликає всі держави, що входять до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, суттєво активізувати свої зусилля щодо захисту українських дітей від російської агресії та активізувати свої зусилля щодо повернення, репатріації та реабілітації українських дітей, викрадених Росією", — йдеться у повідомленні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Канада разом з Україною є співголовою коаліції за повернення українських дітей, і Україна високо цінує лідерську позицію канадських партнерів.

"Ухвалення цієї резолюції — важливий політичний сигнал, що підкреслює: світ не закриває очі на злочини Росії та стоїть на боці справедливості. Дякую Сенату Канади та окремо сенатору Стену Кучеру за ініціювання резолюції. Українські діти мають право на своє дитинство вдома, в Україні. І ми не зупинимося, поки не повернемо кожного та кожну з них", — заявив Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.