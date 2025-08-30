Премʼєр Індії Моді провів розмову з Зеленським перед самітом у Китаї

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді провели розмову перед самітом у Китаї, в якому лідер Індії візьме участь.

Про це повідомив президент Зеленський на офіційному сайті.

Зеленський сказав, що поінформував премʼєр-міністра Моді про зустріч із президентом США Трампом 18 серпня.

"Минуло майже два тижні, і за цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу – лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей", — сказав президент.

Також президент повідомив про те, що вони з Нарендрою Моді скоординували позицію перед самітом у Китаї, в якому Моді візьме участь.

"Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту", — повідомив президент.

Нарендра Моді повідомив про розмову у соцмережі X та заявив, що "підтвердив непохитну та послідовну позицію Індії щодо мирного врегулювання конфлікту та підтримку зусиль, спрямованих на якнайшвидше відновлення миру".

31 серпня та 1 вересня у Китаї пройде саміт Шанхайської організації співробітництва. У ньому візьмуть участь очільник Китаю Сі Цзіньпінь, керівник Росії Путін, лідери Ірану, Туреччини та інших країн.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

28 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив: що, очевидно, зустрічі між президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним "не буде".