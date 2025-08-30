Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч між ним, президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним "станеться". Він також сказав, що американських військ в Україні "не буде".

Про це президент США розповів в інтервʼю виданню Daily Caller.

"Тристороння зустріч можлива. Не знаю щодо двосторонньої (між Зеленським та Путіним — ред.), але тристороння зі мною станеться. Але не завжди люди до цього готові", — заявив президент Трамп.

Дональд Трамп вважає, що очільник Росії Путін та президент України Зеленський хочуть завершення війни. Він також додав, що має "хороші відносини" з Путіним.

"Ми порозумілися. Ви бачили, у нас були добрі стосунки протягом багатьох років, дуже добрі, насправді. Ось чому я справді думав, що ми це закінчимо. Я б дуже хотів, щоб це закінчилося. Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися", — розповів Трамп про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня.

Президент США також повідомив, що країна не відправлятиме власних військових до України в рамках гарантій безпеки, але підтримає країни Європи, які вирішать це зробити.

"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там", — сказав Дональд Трамп.

Трамп зауважив, що вважає війну, яку розпочала Росія проти України "важкою" для вирішення.

28 серпня речниця адміністрації президента США Трампа Керолайн Левітт заявила, що нібито Росія та Україна "не готові самі припинити" війну, яку розпочала РФ проти України.

"Росія атакувала Київ, а також Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів під час своїх атак протягом серпня", — сказала Левітт.

Речниця Білого дому також заявила, що президент Трамп "хоче припинити цю війну".

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

28 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив: що, очевидно, зустрічі між президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним "не буде".