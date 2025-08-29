Президент Франції Еммануель Макрон заявив, якщо очільник Кремля Володимир Путін не погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським до 1 вересня, це означатиме, що він "обдурив" американського лідера Дональда Трампа.

Про це пише Reuters та Le Figaro.

"Якщо цього не станеться до понеділка, кінцевого терміну, встановленого президентом Трампом, це означає, що президент Путін знову обдурив президента Трампа", — сказав Макрон.

Він також підкреслив, що якщо до понеділка, зустріч так і не буде погоджена "це не залишитися без відповіді".

"Ми поговоримо з президентом Трампом цими вихідними. І якщо ми побачимо наступного тижня, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій проти Росії", — додав Макрон.

Крім того, за даними Reuters, Трамп попередив про можливі "наслідки", якщо зустріч між Путіним та Зеленським не відбудеться.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".