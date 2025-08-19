Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України після переговорів, що відбулися 18 серпня у Вашингтоні.

Про це він сказав в інтерв'ю французькому мовнику LCI, пише Politico.

"Є вся робота, яку потрібно зробити заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно необхідні для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки реального змісту", — сказав Макрон.

Зазначається, що у серії інтерв'ю французьким та американським медіа Макрон високо оцінив рішення Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".

"Велика зміна в останні дні полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", — зазначив президент Франції.

За даними видання, що саме передбачає ця гарантія безпеки, поки що незрозуміло, хоча Макрон сказав, що "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокативно, а операції із гарантування безпеки в повітрі, на морі та на суші".

Крім того, президент Франції застеріг від "швидких перемог" і довіри до слів Кремля. Він також наголосив, що РФ це "дестабілізуюча сила" і "хижак, людожер біля наших дверей".

"Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути атакованими знову, а європейці — жити в мирі та безпеці", — сказав Макрон.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.