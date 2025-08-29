Франція і Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО

Франція і Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони після останніх ударів Росії. Відповідну декларацію підписали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це повідомляють Sky News та The Guardian.

Макрон і Мерц зробили заяву за підсумками 25-ї франко-німецької Ради міністрів у Тулоні.

"Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону... Незважаючи на інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє наміру припинити свою війну агресії проти України", — йдеться в заяві.

Спільна заява за результатами зустрічі містить зобов'язання розпочати так званий "стратегічний діалог" щодо ядерного стримування та, в ширшому сенсі, пов'язати політику безпеки двох країн, повідомляють агентства.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього понад 20 людей загинуло, понад шість десятків дістали поранення, зокрема і діти.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку.