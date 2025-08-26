Спецпредставник президент США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сподівається на урегулювання війни Росії проти України, атаки Ізраїля на Іран та ситуації з заручниками, яких утримує угруповання ХАМАС до "кінця цього року".

Про це Стів Віткофф заявив президенту США Дональду Трампу під час засідання уряду США.

"Росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – ми маємо зустрічі цього тижня з усіх трьох конфліктів і сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року", — заявив Стів Віткофф.

Віткофф також згадав в "заслугах" президента США мирний договір між Азербайджаном та Вірменією, який підписали 8 серпня у США за посередництва Трампа.

"Є лише одне, чого я бажаю: щоб той Нобель комітет нарешті схаменувся і визнав, що Ви – єдиний найгідніший кандидат з часів заснування Нобелівської премії миру, щоб отримати цю нагороду. Ваші успіхи – це зміни, які перевертають світ", — заявив Стів Віткофф.

25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч представників української та американської команд наприкінці поточного тижня. На ній обговорюватимуть можливості майбутніх переговорів між Україною і РФ.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".