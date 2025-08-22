Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до США 18 серпня лідери Європи, президент Трамп та сам Зеленський обговорювали формати зустріч з очільником Росії Путіним. Та зараз Росія уникає проведення зустрічі із президентом України.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 22 серпня у Києві.

Так Зеленський повідомив, що спершу йшлося про тристоронню зустріч, згодом Росія запропонувала двосторонню.

"Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання завершення війни. Але росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Та Україна не боїться будь-яких зустрічей", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що Росію необхідно примушувати до дипломатії через запровадження сильних санкцій.

"Якщо Росія не захоче закінчувати війну, то ми розраховуємо на сильні пакети санкцій від партнерів. Ми вважаємо, що треба робити усе, щоб Росія не могла надалі ховатись від зустрічі", — наголосив президент.

Він зауважив, що проукраїнська "коаліція охочих", до якої входить 30 країн, серед яких Японія, Канада та інші, можуть працювати над запровадженням санкцій проти Росії для змушення країни до дипломатичного завершення війни.

"Ми бачимо сигнал від США, що вони готові йти вперед. Європа та інші країни, в рамках "коаліції охочих" готові допомагати. Ми за це вдячні. Важливо все це реалізувати, над чим ми працюємо", — повідомив Зеленський.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".