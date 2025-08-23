Гарантії безпеки будуть готові "днями" — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває та усі розробки будуть готові "найближчими днями".

Про це президент повідомив у соцмережі X.

Володимир Зеленський заявив, що мав телефонну розмову з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Нідерландів Діком Схоофом 23 серпня. Вони також обговорили гарантії безпеки для України.

"Наразі команди України, Сполучених Штатів та європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі розробки будуть готові найближчими днями", — сказав президент.

Також президент України заявив, що Росія не виявляє жодних намірів миру та продовжує атакувати міста України.

"Зараз є реальний шанс припинити цю війну, і Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити справжній мир. Потрібен тиск, щоб змінити свою позицію, а також зустріч на найвищому рівні для обговорення всіх питань", — сказав президент.

Президент зауважив, що найближчим часом зустрінеться з в.о премʼєр-міністра Нідерландів Діком Схоофом, зустріч вже готують команди лідерів обох країн.