Трамп "незадоволений" російською атакою на американський завод у Мукачеві

Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомив очільнику Росії Путіну про своє "незадоволення" російською атакою на американський завод електроніки у Мукачево. 21 серпня Росія нанесла два удари ракетами "Калібр". Через обстріл поранені й травмовані 23 людей.

Про це президент США повідомив під час зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно у Білому Домі 22 серпня.

"Ні, я не задоволений нічим, що стосується цієї війни. Нічим. Зовсім не задоволений. Побачимо, що буде далі. Думаю, протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, як все буде розвиватися. І мені краще бути дуже задоволеним", — заявив Трамп.

Також президент Трамп повторив, що через 2 тижні "стане зрозуміло" щодо можливостей завершити російсько-українську війну.

"Я думаю, що за два тижні ми дізнаємося, який шлях я оберу, бо я оберу один із двох, і вони дізнаються, який саме", — сказав Трамп.

Які це саме будуть шляхи — президент США не уточнив.

Президент США додав, що подивиться на те, "чия вина" буде у тому, що Путін "можливо відмовиться від переговорів". Так він відповів на питання про те, що він зробить, якщо очільник РФ Путін не говоритиме із президентом України Зеленським про припинення вогню.

Дональд Трамп також додав, що розмірковує над своєю присутністю на можливій зустрічі президента України Зеленського та очільника Росії Путіна.

"Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Тому я маю бути там. Можливо, це правда. Можливо, це не так. Але ми побачимо", — сказав президент Трамп.

22 серпня під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте президент України Зеленський повідомив, що Росія уникає проведення зустрічі із президентом України.

"Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання завершення війни. Але росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Та Україна не боїться будь-яких зустрічей", — сказав президент.

Раніше 22 серпня Дональд Трамп заявив, що "не хотів би" бути присутнім на можливій зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

На питання про перспективи зустрічі між українським та російським лідером Трамп сказав: "Побачимо, чи Путін і Зеленський працюватимуть разом".

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".