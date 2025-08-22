Лідер США Дональд Трамп заявив, що "не хотів би" бути присутнім на можливій зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це він сказав під час відвідин музею Білого дому 22 серпня.

На питання про перспективи зустрічі між українським та російським лідером Трамп сказав: "Побачимо, чи Путін і Зеленський працюватимуть разом".

"Знаєте, вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але побачимо. І тоді побачимо, чи доведеться мені бути там. Мені б не хотілося. Я б волів не бути там. Я б волів, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити", — сказав він.

Трамп після переговорів у Вашингтоні 18 серпня із президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну та заявив про підготовку двосторонньої зустрічі. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.

Сам Зеленський на брифінгу сказав, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких умов. На його думку, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, то РФ почне висувати низку інших умов.

Водночас у РФ не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Помічник очільника Кремля Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та РФ на перемовинах".