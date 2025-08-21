Зеленський назвав два формати, через які можна припинити війну

Президент України Володимир Зеленський назвав два формати, у яких можна досягти прогресу для завершення війни, яку розпочала Росія проти України.

Про це глава держави повідомив у зверненні за 21 серпня.

"Є два формати, у яких реально досягти прогресу. Це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат – Україна та Росія. І тристоронній – Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку Президенту Трампу. Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну", — сказав президент.

Зеленський зауважив, що в ніч на 21 серпня Росія атакувала американське підприємство побутової електроніки у Мукачево.

"Росіяни точно знали, куди б’ють, і це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака", — сказав президент.

Вранці 21 серпня Росія завдала ракетного удару по підприємству "Flex" у Мукачеві. Внаслідок обстрілу 15 людей травмовані.

Підприємство "Flex" є однією з найбільших компаній на Закарпатті. Тут працює понад 3,5 тис. робітників, а загалом команда компанії — це понад 200 тис. співробітників у 30 країнах світу.

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".