Посол Ірану в ООН: 78 загиблих і понад 300 поранених внаслідок атаки Ізраїлю

Посол Ірану в ООН Амір Іравані заявив, що Ізраїльські удари по Ірану забрали життя щонайменше 78 людей, включно з високопоставленими військовими.

Свою заяву представник Ірану зробив під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 13 червня.

За його словами, ще понад 320 осіб отримали поранення, більшість з них — цивільні, зазначив дипломат.

Іравані звинуватив США у співучасті, заявивши, що Вашингтон надавав Ізраїлю розвіддані та «політичну підтримку».

"Ті, хто підтримує цей режим, насамперед США, мають усвідомлювати: допомагаючи і сприяючи цьому злочину, вони повністю поділяють відповідальність за його наслідки", — сказав Іравані.

Він також звинуватив Сполучені Штати у постачанні зброї, яку Ізраїль використав у цих атаках:

"Ми не забудемо, що наші люди загинули внаслідок ізраїльських ударів, здійснених американською зброєю", — наголосив він.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.