Глава МАГАТЕ: іранський завод зі збагачення урану в Натанзі знищено

Наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі в Ірані було знищено.

Про це в п’ятницю заявив на Раді Безпеки ООН глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Наразі іранська влада інформує нас про атаки ще на два об’єкти — а саме на завод зі збагачення палива у Фордо та об’єкт в Ісфагані. На цей момент ми не маємо достатньої інформації, окрім того, що можемо підтвердити факт військової активності навколо цих об’єктів також", — повідомив Гроссі.

Також Рафаель Гроссі заявив, що його агентство перебуває в постійному контакті з Іранським ядерним регулятором для оцінки стану уражених об’єктів та визначення ширших наслідків для ядерної безпеки та захищеності. Він наголосив, що ядерні об’єкти не повинні ставати мішенню — за жодних обставин.

"Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності, системи гарантій, а також для регіонального й міжнародного миру та безпеки", — заявив Гроссі.

Він додав, що готовий негайно прибути до регіону, щойно з’явиться така можливість, щоб оцінити ситуацію на місці та підтримати заходи з безпеки, захисту та нерозповсюдження в Ірані.

Гроссі завершив свій виступ, запропонувавши МАГАТЕ як нейтральну платформу, "де факти мають перевагу над риторикою", а технічний діалог — над ескалацією.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.