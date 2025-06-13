МАГАТЕ заявило про забруднення на одному з ядерних обʼєктів Ірану

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.

Його слова передає пресслужба МАГАТЕ.

За межами обʼєкта рівень радіації "залишається незмінним", повідомив Гроссі.

"Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів", — йдеться у заяві.

Раніше Рафаель Гроссі заявляв, що МАГАТЕ підтримує зв'язок з іранськими органами ядерної безпеки, щоб з'ясувати стан ядерних об'єктів та оцінити будь-який ширший вплив на ядерну безпеку та захист.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.