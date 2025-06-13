Як у світі реагують на ізраїльську атаку по Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, уразивши десятки об'єктів, зокрема пов’язаних зі збагаченням урану. Світові політики та дипломати відреагували на ізраїльську атаку.

Міністр оборони Великої Британії Кір Стармер висловив своє занепокоєння та закликав Ізраїль та Іран "негайно відступити та знизити напруженість"

"Ескалація не слугує нікому в регіоні. Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом, і ми залучаємо партнерів до деескалації. Настав час для стриманості, спокою і повернення до дипломатії", — написав він у соцмережі X.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило ізраїльську атаку по об'єктах Ірану.

"Королівство Саудівська Аравія висловлює своє рішуче засудження та засудження відвертої агресії Ізраїлю проти братньої Ісламської Республіки Іран, яка підриває її суверенітет і безпеку та є явним порушенням міжнародних законів і норм", — йдеться в заяві МЗС.

Посольство Китаю в Ірані назвало ситуацію в Ірані "серйозною та складною", закликаючи громадян Китаю уважно стежити за розвитком подій та посилити власні заходи безпеки, зокрема уникати багатолюдних районів, пише CNN.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що Канберра "стривожена ескалацією між Ізраїлем та Іраном", пише Reuters.

"Ми всі розуміємо, що загроза ядерної та балістичної ракетної програми Ірану становить загрозу міжнародному миру та безпеці, і ми закликаємо сторони надати пріоритет діалогу та дипломатії", — заявила очільниця МЗС.

Громадянам Австралії в Ірані рекомендують залишатися в укриттях і дотримуватися вказівок місцевої влади в районах, які зазнали атаки. Австралійська влада також радить ознайомитися із загальними рекомендаціями щодо безпеки під час збройного конфлікту.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон також назвав удари "дійсно небажаним розвитком подій на Близькому Сході", попередивши, що "ризик помилки в розрахунках високий":

"Це справді небажаний розвиток подій на Близькому Сході. Ризик помилкових розрахунків високий. Цей регіон не потребує подальших військових дій та пов’язаного з ними ризику".

Міністр закордонних справ Японії Такесі Івайя заявив, що японський уряд "засуджує дії, які загострюють ситуацію":

"На тлі дипломатичних зусиль, включаючи переговори між Сполученими Штатами та Іраном, спрямованих на досягнення мирного вирішення іранської ядерної проблеми, застосування військової сили викликає глибокий жаль".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав обидві сторони до стриманості та засудив будь-яку військову ескалацію на Близькому Сході. Цитує заяву речника глави ООН Reuters. Як повідомляє агентство, атаку Ізраїлю також засудила Туреччина.

Відреагував на обстріл Ірану й Оман, який виступає посередником у переговорах між Іраном та США з питань ядерної енергетики. Там заявили, що вважають атаку Ізраїлю "актом небезпечної, безрозсудної ескалації", що порушує Статут Організації Об’єднаних Націй та принципів міжнародного права.

"Така агресивна, постійна поведінка є неприйнятною та ще більше дестабілізує регіональний мир і безпеку. Султанат Оман вважає Ізраїль відповідальним за цю ескалацію та її наслідки і закликає міжнародну спільноту зайняти тверду та однозначну позицію, щоб зупинити цей небезпечний курс дій", — йдеться в заяві, яку цитує Reuters.

Закордонне відомство Індонезії теж засудило ізраїльську атаку, наголошуючи, що вона може спровокувати ще більше загострення ситуації:

"Цей напад ризикує загострити існуючу регіональну напруженість і потенційно може спровокувати ширший конфлікт. Усі сторони повинні проявити максимальну стриманість та уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації напруженості або подальшої нестабільності".

Що відомо про атаку Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Внаслідок ізраїльських ударів відомо загинули головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерала Хоссейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані, та начальник штабу Збройних сил Ірану — Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що на Ізраїль очікує "суворе покарання" за напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право помститися Ізраїлю за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не зміг би завдати удару без підтримки США.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заперечив причетність США до ударів Ізраїлю по Ірану.