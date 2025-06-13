Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН через удари Ізраїлю

У п'ятницю, 13 червня постійне представництво Ірану при Організації Об’єднаних Націй направило голові Радбезу ООН офіційний лист із вимогою скликати екстрене засідання Ради Безпеки у відповідь на авіаудари Ізраїлю по іранських об’єктах.

Про пише Tasnim News Agency.

Як повідомляє видання, у листі іранська сторона засудила ізраїльські удари по ядерних об'єктах та цивільній інфраструктурі Ірану та закликала Раду Безпеки ООН "вжити рішучих заходів у відповідь на злочинні та провокаційні атаки ізраїльського режиму".

Також представництво Ірану при ООН розцінило напад Ізраїлю як пряме порушення Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, наголосивши, що такі дії становлять серйозну загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.