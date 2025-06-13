Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану: що відомо

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву ізраїльської армії та міністра оборони Ісраеля Каца.

Зазначається, що ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами. Операція отримала назву "Нація левів".

За оцінками ЦАХАЛ, Іран уже накопичив достатній обсяг збагаченого урану, щоб упродовж кількох днів створити кілька ядерних боєприпасів, що стало причиною для превентивного удару.

Міністр оборони Ісраель Кац оголосив по всій території країни надзвичайний стан і попередив про можливу масовану відповідь Ірану, включно з ударами ракетами та дронами по ізраїльському тилу.

Командування тилу ЦАХАЛ заборонило проведення усіх освітніх заходів, масових зібрань і роботи більшості підприємств, окрім критично важливих.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав термінове засідання Ради національної безпеки. Напередодні його офіс заявляв, що глава уряду вирушає у відпустку, що, як стало відомо, могло бути навмисним маневром для введення в оману іранської сторони.

Ізраїль закрив повітряний простір для всіх прибуттів і вильотів, повідомило Міністерство транспорту країни.

За даними Reuters, Ізраїль завдав удару по Ірану без участі США. Про це виданню повідомили офіційні особи США.

Два американські чиновники заявили, що США не надавали жодної допомоги чи участі в операції. Посадовці, які говорили на умовах анонімності, відмовилися надавати додаткову інформацію.

Пізніше держсекретар Марко Рубіо зробив офіційну заяву:

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні", – йдеться у заяві, поширеній Білим домом.

Заява Нетаньягу

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що Ізраїль перебуває на вирішальному етапі своєї історії.

Метою операції, за словами Нетаньягу, є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях".

Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Нетаньягу попередив, що Іран має "значні можливості, щоб завдати нам шкоди".

Прем’єр закликав громадян дотримуватись інструкцій Командування тилу, "які рятують життя".

Офіційна заява Армії оборони Ізраїлю

В офіційній заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться про завдавання "точного превентивного удару" по Ірану з метою пошкодження його ядерної програми.

"Десятки літаків ВПС Ізраїлю нещодавно завершили початковий удар, який включав удари по десятках військових цілей, зокрема по об'єктах, пов'язаних з ядерною зброєю, у різних районах Ірану", – повідомляє ЦАХАЛ.

Позиція Ірану

Як пише CNN, внаслідок ізраїльських ударів зокрема загинув головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал Хоссейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані.

КВІР відповідає за розробку балістичних ракет, а також бере участь у придушенні опозиції всередині країни.

"Безсумнівно, генерал-майор Саламі був одним із найвидатніших командирів Ісламської революції, присутнім на всіх фронтах наукового, культурного, безпекового та військового джихаду", – заявили у Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР).

Крім того, в результаті атаки загинув також начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммед Багері. Про це пише CNN, посилаючись на державне телебачення Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль понесе "суворе покарання" за удари, завдані в п’ятницю. Про це він сказав у зверненні, опублікованому державним агентством IRNA.

За словами Хаменеї, внаслідок ізраїльської атаки загинули кілька іранських командирів та науковців. Хаменеї назвав удари "злочином на світанку", зазначивши, що Ізраїль нібито бив по житлових районах.

"Режим має чекати суворого покарання. Під час атак противника загинуло багато командирів та вчених. Їхні наступники та колеги, якщо Бог дасть, негайно продовжать виконувати свої обов’язки без перерви" , — заявив він.

Хаменеї наголосив, що Ізраїль "приготував собі гірку та болісну долю — і він її неодмінно отримає".

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право помститися Ізраїлю за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не зміг би завдати удару без підтримки США.

"Такі акти агресії сіоністського режиму не могли б відбутися без координації та дозволу з боку США. Відповідно, уряд США також несе відповідальність за наслідки цієї небезпечної ескалації", — наголосили в міністерстві.

Іран також закликав країни-члени ООН терміново й спільно засудити дії Ізраїлю.

Що передувало

23 травня Іран та Сполучені Штати розпочали новий п'ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Вони відбулися в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді на платформі Х написав, що цей раунд переговорів завершився "певним прогресом, хоча й не остаточним".

Угода 2015 року, укладена Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Однак після виходу США з угоди Іран із 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану — до 60%, що вже близько до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, однак офіційний Тегеран наполягає: його ядерна програма має виключно мирний характер.