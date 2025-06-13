У п’ятницю, 13 червня, авіакомпанії почали оминати повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією після ізраїльських ударів по цілях в Ірані.

Про це свідчать дані Flightradar24, пише Alarabiya English.

Зазначається, що перевізники перенаправляли або скасовували рейси, щоб гарантувати безпеку пасажирів і екіпажів.

У Ізраїлі, зокрема було закрито аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві, ізраїльські системи протиповітряної оборони перевели в підвищену готовність через можливі удари у відповідь з боку Ірану. Ізраїльська авіакомпанія El Al Airlines заявила про призупинення рейсів до Ізраїлю та з нього.

За даними державних медіа, Іран закрив свій повітряний простір. Як зазначається, під час початку ударів Ізраїлю над країною ще пролітали борти таких авіакомпаній, як Emirates, Lufthansa та Air India. Згодом Air India почала повертати або перенаправляти декілька своїх рейсів, зокрема з Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго та Лондона.

Ірак теж призупинив роботу аеропортів і закрив небо. Це важливий авіаційний маршрут між Європою та Перською затокою. Багато рейсів тепер літають через Центральну Азію або Саудівську Аравію.

Йорданія, яка межує з Ізраїлем та Іраком, також закрила повітряний простір. На сайті Safe Airspace, яким керує OPSGROUP, організація, що поширює інформацію про ризики, пов’язані з польотами, попередили: "Ситуація все ще нестабільна – операторам слід бути дуже обережними в регіоні на даний момент".

Деякі рейси, що прямували до Дубая, перенаправили в інші міста. Наприклад, літак Emirates з Манчестера полетів до Стамбула, а Flydubai з Белграда — до Єревана.

Flydubai також тимчасово скасувала рейси до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю. Деякі інші рейси повернулися назад або змінили маршрут. Qatar Airways теж скасувала два рейси до Дамаска.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Внаслідок ізраїльських ударів відомо загинули головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерала Хоссейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані, та начальник штабу Збройних сил Ірану — Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що на Ізраїль очікує "суворе покарання" за напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право помститися Ізраїлю за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не зміг би завдати удару без підтримки США.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заперечив причетність США до ударів Ізраїлю по Ірану.