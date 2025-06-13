Іран запустив понад 100 дронів у відповідь на атаку Ізраїлю

13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Про це пише CNN, посилаючись на повідомлення ізраїльських військових.

"Усі (повітряні — ред.) засоби оборони працювали, щоб перехопити загрози. Це інша подія, ніж те, що ми пережили досі, і ми очікуємо важких годин. Ми повинні проявити стійкість і терпіння", – заявила речниця Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ізраїльські військові перехопили всі іранські дрони ще до того, як вони досягли території Ізраїлю. Про це пише The Times of Israel.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Внаслідок ізраїльських ударів відомо загинули головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерала Хоссейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані, та начальник штабу Збройних сил Ірану — Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що на Ізраїль очікує "суворе покарання" за напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право помститися Ізраїлю за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не зміг би завдати удару без підтримки США.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заперечив причетність США до ударів Ізраїлю по Ірану.