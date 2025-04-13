Трамп виключив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку з "китайських тарифів"

Адміністрація президента США Дональда Трампа зробила винятки з високих взаємних тарифів на смартфони, комп'ютери та деяку іншу електроніку, що імпортується в основному з Китаю. Це значне полегшення для технологічних компаній на кшталт Apple, які залежать від імпортованої продукції.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні для вантажовідправників Митно-прикордонна служба США опублікувала список тарифних кодів, виключених з імпортних податків.

У списку — 20 товарних категорій, у тому числі широкий код 8471 для всіх комп'ютерів, ноутбуків, дискових накопичувачів та автоматичної обробки даних. Також у переліку напівпровідникові пристрої, обладнання, мікросхеми пам'яті та плоскі дисплеї.

У повідомленні не міститься жодних пояснень цього кроку, але це виключення є довгоочікуваним полегшенням для великих технологічних компаній, таких як Apple, Dell Technologies та багатьох інших імпортерів, відзначає агенція.

Рішення Трампа також виключає зазначену електроніку з його 10% “базових” тарифів на товари з більшості країн, окрім Китаю, що зменшує витрати на імпорт напівпровідників з Тайваню та Apple iPhone, вироблених в Індії.

Відповідаючи в суботу, 12 квітня, на запитання журналістів на борту літака Air Force One про його аргументацію щодо пільг і планів стосовно напівпровідників, Трамп сказав:

“Я дам вам відповідь у понеділок. Ми будемо дуже конкретними в понеділок ... ми отримуємо багато грошей, як країна, ми отримуємо багато грошей”.

Аналітик Wedbush Securities Ден Айвз заявив, що попереду все ще існує явна невизначеність і волатильність у переговорах з Китаєм. Водночас, за його тсловами, великі технологічні компанії, такі як Apple, Nvidia, Microsoft і більш широка технологічна індустрія, можуть зітхнути з величезним полегшенням на цих вихідних і в понеділок.

Як нагадує Reuters, багато керівників технологічних компаній підтримали Трампа на початку його другого терміну, відвідавши його інавгурацію 20 січня у Вашингтоні. Зокрема, генеральний директор Apple Тім Кук влаштував передінавгураційний бал і відвідав Трампа в його будинку у Флориді.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Вони склали 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Після цього Трамп 9 квітня заявив, що країна підіймає митну ставку на імпорт з Китаю до 125%.

11 квітня Китай підвищив мита на імпорт товарів зі Сполучених Штатів з 84% до 125%. Вони мали почати діяти з 12 квітня.