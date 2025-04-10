Компанія Apple переправила 600 тонн iPhone (1,5 мільйона штук) до Сполучених Штатів з Індії, намагаючись обійти тарифи президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що таким чином компанія спробувала обійти тарифи Трампа і створити запаси iPhone у США — одному з найбільших ринків збуту.

Як повідомили джерело і чиновник індійського уряду, близько шести вантажних літаків вантажопідйомністю 100 тонн кожен вилетіли з березня, один з них — на цьому тижні.

За даними Reuters, вага одного iPhone 14 і зарядного кабелю становить близько 350 грамів, а це означає, що загальний вантаж вагою 600 тонн складався з близько 1,5 мільйона iPhone, з урахуванням ваги упаковки.

За словами джерела, під час перемовин з керівництвом індійських аеропортів компанія лобіювала скорочення з 30 до 6 годин часу, необхідного для проходження митного контролю в аеропорту Ченнаї в південному штаті Тамілнад. Так званий “зелений коридор” в аеропорту індійського виробничого центру імітує модель, яку Apple використовує в деяких аеропортах Китаю, пояснило джерело.

Apple і міністерство авіації Індії не відповіли на запит про коментарі. Всі джерела побажали залишитися анонімними, оскільки обговорення були приватними.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік по всьому світу, причому, за оцінками Counterpoint Research, п'ята частина загального імпорту iPhone до США зараз надходить з Індії, а решта — з Китаю.

За даними джерел, що завод Foxconn з виробництва iPhone в Ченнаї тепер працює по неділях, які зазвичай є вихідними. Минулого року завод випустив 20 мільйонів iPhone, включно з останніми моделями iPhone 15 і 16.

Оскільки Apple диверсифікує своє виробництво за межами Китаю, компанія позиціонує Індію як країну, що відіграє вирішальну роль. Foxconn і Tata, два її основні постачальники, мають там три заводи, і ще два будуються.

Згідно з комерційними даними митниці, поставки Foxconn з Індії до США зросли до $770 млн у січні та $643 млн у лютому, порівняно з діапазоном від $110 млн до $331 млн за попередні чотири місяці.

Понад 85% авіаперевезень Foxconn в січні і лютому були розвантажені в Чикаго, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Сан-Франциско.

Foxconn не відповів на запити Reuters.

Як відзначає агенція, Трамп послідовно підвищував американські тарифи на Китай, які до середи становили 125% з 54% раніше.

За тарифної ставки 54% вартість топової моделі iPhone 16 Pro Max у США, яка становить 1599 доларів, зросла б до 2300 доларів, свідчать розрахунки, зроблені на основі прогнозів Rosenblatt Securities.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Вони склали 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Після цього Трамп 9 квітня заявив, що країна підіймає митну ставку на імпорт з Китаю до 125%.