Щонайменше 51 громадянин Китаю уклав контракт з армією Росії та відправився на війну проти України через призовний пункт у Москві з червня 2023 по травень 2024 року.

Про це повідомляє російське медіа "Важные истории".

За їхніми даними, більшість громадян Китаю прилетіли до Москви незадовго до звернення до пункту відбору на службу за контрактом. Це говорить про те, що вони цілеспрямовано летіли до країни для вступу до армії. Наймолодшому контрактнику з Китаю 20 років, найстаршому — 51 рік.

Медіа також знайшло блог у соціальних мережах одного з громадян Китаю, який підписав контракт із ЗС РФ та проходив службу у російській армії. Йому 41 рік, він прилетів до Росії з наміром служити в армії та воювати проти України.

Деякі з найманців з Китаю командували загонами іноземних найманців у російській армії. Так 38-річний китаєць був командиром загону найманців з Непалу, повідомляє видання. Він закінчив службу в армії РФ та повернувся до Китаю.

Що відомо про китайців, які воюють проти України у лавах російської армії

8 квітня Зеленський повідомив, що на Донеччині ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали проти України у складі армії РФ.

Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон Силами оборони китайських військових на Донеччині. Там заявили, що вимагатимуть від КНР пояснень щодо участі китайських військових у війні проти України.

Своєю чергою у МЗС Китаю повідомили, що перевіряють інформацію про взяття у полон китайських військових в Україні.

9 квітня президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами казав, що в російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.

10 квітня у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого невідомо про понад 155 китайських громадян, які за твердженням президента Володимира Зеленського, воюють на боці армії РФ проти України.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.

У січня 2024 року очільник уряду Китаю Лі Цян відмовився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Швейцарія.

Китай не підтримав "формулу миру" України для завершення війни проти Росії.