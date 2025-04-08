МЗС викликає повіреного у справах Китаю щодо китайських військовополонених

Міністерство закордонних справ України викликає тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон Силами оборони китайських військових на Донеччині.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму X.

"Громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", — наголосив Сибіга.

МЗС України вимагатиме від Китаю пояснень щодо участі китайських військових на стороні РФ у війні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України взяли у полон двох китайських військових на Донеччині.

Китайці воювали на стороні збройних сил Росії. Вони мали паспорти Китаю, а також кредитні картки. Зараз китайські військові під наглядом Служби безпеки України.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.

У січня 2024 року очільник уряду Китаю Лі Цян відмовився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Швейцарія.

Китай не підтримав "формулу миру" України для завершення війни проти Росії.