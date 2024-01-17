Прем'єр-міністр Китаю не став зустрічатися із Зеленським у Давосі — Politico

Зустрічі представників Китаю та України на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі не відбулась. Зокрема президент України Володимир Зеленський не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем у Давосі через небажання з боку китайської сторони.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні анонімні джерела.

Видання пише, що раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про важливість приєднання Китаю до дискусій щодо української "формули миру" і не виключав можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Держради (прем'єр-міністром) Китаю Лі Цяном.

Попри це китайська делегація не взяла участі в зустрічі радників з національної безпеки, яка відбулася в Давосі та була присвячена шляхам завершення війни в Україні, а Лі Цян не зустрівся з Зеленським.

Як пише Politico, це стало ще одним знаком того, що Пекін підтримує Москву і не має наміру тиснути на Росію з метою спонукати її закінчити війну. Джерела видання в адміністрації президента США стверджують, що Китай відмовився від зустрічі свідомо, відкинувши запит України. При цьому не йдеться про "розбіжності графіків". За словами іншого американського співрозмовника видання, Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною.

"Це може свідчити про те, що Китай не має наміру домагатися припинення війни Україні – натомість він став на бік Росії, поставляючи Москві матеріали військового призначення, попри тиск та санкції Заходу", — йдеться у статті.

Неназваний український посадовець у коментарі Politico заявив, що у розкладі делегації не було зустрічі з китайськими офіційними особами, а Київ ніколи не просив про неї. Китайські чиновники не відповіли на запит про коментар.

Форум у Давосі

Понад 100 глав держав і урядів зібралися у Давосі на 54-ті щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Загальна тема заходу — "Відновлення довіри". Програма складатиметься з чотирьох пріоритетів:

"Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі";

"Створення зростання та робочих місць для нової ери";

"Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства";

"Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії".

Китай і війна Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.