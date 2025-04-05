У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "ринок сказав своє слово" після того, як США оголосили про запровадження торгових тарифів, та закликали Вашингтон до консультацій.

Про це у Facebook написав речник китайського зовнішньополичного відомства Го Цзякун і опублікував інфографіку, яка демонструє падіння американських ринків у п’ятницю 4 квітня.

За його словами, "торгівельно-тарифна війна, яку США розпочали проти всього світу, є неспровокованою та невиправданою".

Речник МЗС Китаю закликав Сполучені Штати припинити "робити неправильні речі" і вирішити розбіжності з торговими партнерами через "рівноправні консультації".

4 квітня Китай відповів на запровадження США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

Що відомо про мита, запроваджені США

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почнуть діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

12 березня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС запровадить мита на американські товари вартістю 26 млрд євро у відповідь на запроваджені Сполученими Штатами 25% мита на "сталь і алюміній без будь-яких винятків". Мита застосовуються до різноманітних продуктів від човнів до бурбона та мотоциклів, промислову та сільськогосподарську продукцію, таку як сталь та алюміній, текстиль, побутова техніка, пластмаси, птиця, яловичина, яйця, молочні продукти, цукор та овочі.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".