Перейти до основного змісту
Лідери Китаю зустрінуться для обговорення стимулювання економіки після втрат від мит США
КИТАЙСШАПодаткиЕКОНОМІКАСВІТПОЛІТИКА

Лідери Китаю зустрінуться для обговорення стимулювання економіки після втрат від мит США

Марія Патока
Розмір шрифту
Тарифи США
Голова Китаю Сі Цзіньпін аплодує на зустрічі з лідерами іноземних ділових кіл у Домі народных зборів у Пекіні, Китай, 28 березня 2025 р. . REUTERS/Florence Lo

Лідери Китаю зустрінуться 10 квітня для обговорення стимулювання економіки. США запроваджують митну ставку на імпорт з Китаю у розмірі 125% того ж дня.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, метою зустрічі є заходи підтримки житла, споживчі витрати й технологічні інновації, стабілізація економіки та стимулювання її зросту.

Тим часом Дональд Трамп повідомив журналістам, що "відкритий" до зустрічі із Сі Цзіньпінем, передає Reuters.

Валюта Китаю юань впав до найнижчого рівня з 2007 року, і тепер коштує 14 американських центів, повідомляє Bloomberg.

Мита США на імпорт на китайські продукти та сировину завдасть шкоди китайському ВВП — до 2026 року валовий продукт може впасти на 3%. Зріст економіки Китаю теж сповільниться вже у 2025 році — з 4,7 до 4,2 відсотка, а може й знизитись до 3,5 відсотка.

8 квітня США ввели додаткові 50% мит на імпорт з Китаю. Всього митна ставка склала 104% на імпортні товари.

Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Топ дня
Вибір редакції
На початок