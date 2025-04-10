Лідери Китаю зустрінуться 10 квітня для обговорення стимулювання економіки. США запроваджують митну ставку на імпорт з Китаю у розмірі 125% того ж дня.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, метою зустрічі є заходи підтримки житла, споживчі витрати й технологічні інновації, стабілізація економіки та стимулювання її зросту.

Тим часом Дональд Трамп повідомив журналістам, що "відкритий" до зустрічі із Сі Цзіньпінем, передає Reuters.

Валюта Китаю юань впав до найнижчого рівня з 2007 року, і тепер коштує 14 американських центів, повідомляє Bloomberg.

Мита США на імпорт на китайські продукти та сировину завдасть шкоди китайському ВВП — до 2026 року валовий продукт може впасти на 3%. Зріст економіки Китаю теж сповільниться вже у 2025 році — з 4,7 до 4,2 відсотка, а може й знизитись до 3,5 відсотка.

8 квітня США ввели додаткові 50% мит на імпорт з Китаю. Всього митна ставка склала 104% на імпортні товари.

Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".