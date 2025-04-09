Під час боїв у районі Білогорівки 81 окрема аеромобільна бригада взяла в полон трьох військовослужбовців противника. Серед них виявився громадянин Китайської Народної Республіки.

Про це Суспільному повідомили у відділі комунікацій ОТУ "Луганськ".

"Його затримали під час бойових дій, коли внаслідок дій українських воїнів, зокрема операторів БПЛА, штурмова група противника опинилась під вогневим тиском і прийняла рішення здатися. За словами самого полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів задля вступу до збройних сил РФ", — повідомили в ОТУ "Луганськ.

Полонений китайський військовий розповів українським військовим, що проходив підготовку на території тимчасово окупованої Луганської області у складі групи з інших громадян КНР. Підготовка включала базові військові навички, проводилася без перекладача, з використанням жестів і мобільного перекладача.

За його словами, основна мотивація — прагнення стати військовим і отримати громадянство Росії. Також він зазначив, що деякі інші учасники групи мали проблеми з законом на батьківщині, заявили в ОТУ "Луганськ".

"У самих штурмових діях він не орієнтувався повністю через мовний бар’єр. У бойовій ситуації група зазнала втрат, і, не маючи змоги продовжувати опір, прийняла рішення здатися", — повідомили у відділі комунікацій.

Полонений китайський військовий співпрацює зі слідчими органами, його особу і громадянство підтверджено. Його родина, за його словами, знала про його наміри їхати до Росії, однак офіційно він виїхав як турист, повідомили у відділі комунікацій.

"Окремо наголошуємо, що Україна дотримується всіх норм Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. З полоненим громадянином КНР проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії", — наголосили українські військові.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України взяли у полон двох китайських військових на Донеччині. Полонені зараз знаходяться під наглядом Служби безпеки України.

"Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації американці будуть більше говорити з українцями, а потім із росіянами. Ну і дуже сподіваємось, що китайська сторона також відреагує", — повідомив президент.

МЗС України викликає тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон Силами оборони китайських військових на Донеччині. МЗС України вимагатиме від Китаю пояснень щодо участі китайських військових на стороні РФ у війні.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в середу, 9 квітня, що перевіряє повідомлення про захоплення китайських військових в Україні.