Трамп втратив $500 млн через запроваджені ним мита – Forbes

Статки Дональда Трампа скоротилися на 500 млн доларів через запроваджені ним всеосяжні мита, що призвели до падіння світових ринків.

Як пише Forbes, його капітал за тиждень зменшився з 4,7 млрд до 4,2 млрд доларів.

Найбільше постраждала Trump Media and Technology Group: акції впали на 8% за три дні, а його частка скоротилася з 2,2 млрд до 2 млрд доларів.

Комерційна нерухомість Трампа включно з Trump Tower і 40 Wall Street здешевшала близько на 90 млн доларів — з 660 млн до 570 млн доларів. Акції Vornado Realty Trust, партнера Трампа, впали на 14%, SL Green – на 15%.

Гольф-клуби американського президента також втратили 70 млн доларів. Акції компаній Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands впали в ціні на 15%, а готельні активи, включно з курортом Trump National Doral — на 16%.

Житлова нерухомість зменшилася на $20 млн через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.

Його знаменитий комплекс Mar-a-Lago знецінився на 32 мільйони доларів, або на 5%, а Blue Owl Capital — на 22%.

Криптовалютні активи Трампа скоротилися на 32 мільйони доларів на тлі падіння Ethereum на 18%.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

5 квітня президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками Індії, Ізраїлю та В'єтнаму щодо митної політики США та імпорту товарів з цих країн.

6 квітня директор Національної економічної ради США Кевін Гассет заявив, що після запровадження мит понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торгівельні переговори.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 16 квітня, щоб обговорити мита проти Європейського Союзу.