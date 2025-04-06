Після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт товарів із понад 180 країн більш як 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торгівельні переговори.

Про це в етері ABC News заявив директор Національної економічної ради США Кевін Гассет.

"Минулої ночі я отримав звіт від про те, що понад 50 країн звернулися до президента, щоб розпочати переговори. Вони роблять це тому, що розуміють — на них лягає значна частина тарифів. Тому я не думаю, що ви побачите великий вплив на споживача в США, оскільки причиною постійного довгострокового торгового дефіциту є те, що ці люди мають дуже нееластичну пропозицію", — сказав він.

Гассет зазначив, що не вважає, що мита матимуть великий вплив на споживачів у США.

Він також заперечив, що мита були частиною стратегії Трампа з обвалу фінансових ринків, щоб змусити Федеральну резервну систему знизити процентні ставки.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.