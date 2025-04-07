Reuters: Єврокомісія пропонує накласти 25% мита на деякі імпортні товари зі США

Європейська комісія запропонувала накласти зустрічні мита розміром 25% на низку товарів зі США у відповідь на мита президента Дональда Трампа на сталь і алюміній.

Про це пише Reuters, посилаючись на документ, який потрапив їм у розпорядження.

Як зазначається у документі, частина мит набере чинності 16 травня, інші — пізніше, 1 грудня.

Серед товарів, які підпадуть під мита, — широкий перелік: від діамантів, яєць і зубної нитки до ковбас та м’яса птиці. Мита на мигдаль і сою набудуть чинності з 1 грудня.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович раніше у понеділок заявив, що ці зустрічні мита матимуть менший вплив, ніж раніше оголошена сума в 26 мільярдів євро ($28,45 мільярда).

Зі списку, який Комісія розглядала в березні, були виключені бурбон, вино та молочні продукти.

Єврокомісія раніше планувала встановити 50% мито на бурбон, що спричинило погрозу Трампа у відповідь запровадити 200% мита на алкогольну продукцію з ЄС, якщо блок не відмовиться від свого наміру.

Ці погрози викликали занепокоєння, особливо у Франції та Італії через важливість їх винної промисловості.

Окрім нових зустрічних мит, ЄС вже з 1 квітня посилив наявні обмеження на імпорт сталі, скоротивши обсяги імпорту на 15%. Також Комісія розглядає можливість запровадження квот на імпорт алюмінію.

Голосування держав-членів ЄС щодо цієї пропозиції заплановане на 9 квітня.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що введені США тарифи на імпорт з України у розмірі 10% — це "некритично" для економіки України. Україна планує домовитись із США окремо щодо мит.