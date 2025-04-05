Трамп провів переговори з трьома країнами щодо мит

Президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками Індії, Ізраїлю та В'єтнаму щодо митної політики США та імпорту товарів з цих країн.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, Трамп та представники цих трьох країн обговорювали "індивідуальні угоди", які могли б пом’якшити запропоновані мита для цих країн.

У своїй соцмережі TruthSocial Дональд Трамп підтвердив, що В'єтнам контактував із США щодо перегляду тарифів.

Трамп заявляв журналістам, що він "відкритий до переговорів" щодо тарифів США на імпортні товари.

"Кожна країна дзвонила нам. Це краса того, що ми робимо, ми ставимо себе на місце водія. Поки вони дають нам щось хороше. Тарифи дають нам велику силу для переговорів", — сказав Дональд Трамп.

Індія, Ізраїль та В'єтнам — перші країни, які сконтактували із США щодо перегляду митної політики, повідомляє CNN.

Що відомо про мита, запроваджені США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.