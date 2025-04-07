Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 16 квітня у Вашингтоні, щоб обговорити мита проти Європейського Союзу.

Про це пише видання Corriere della Sera.

Як заявили в уряді, Мелоні може сприяти переговорам між Європою і США, щоб уникнути торговельної війни.

“Пропозиція може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, ймовірно, наразі є неприйнятним для Трампа. Конкретна мета — домогтися зниження вдвічі: встановити взаємні мита на рівні 10 відсотків”, — зазначили в італійському уряді, пише газета.

Зазначається, що Мелоні не має чіткого мандату від ЄС, одак президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має всі підстави сподіватися на успішну двосторонню зустріч Мелоні і Трампа 16 квітня.

Як пише видання, Мелоні має теплі стосунки з Трампом і це може стати основою для початку конструктивних переговорів між США та ЄС.

Прем'єрка поспілкується з фон дер Ляєн напередодні візиту до США і може зустрітися з нею після повернення з Вашингтона, пише видання.

“Побоювання деяких європейських лідерів, що Мелоні в Овальному кабінеті намагатиметься виторгувати “знижки” виключно для Італії (у конкретних секторах, таких як агробізнес), схоже, не мають під собою жодних підстав. Незважаючи на те, що Ліга відкрито закликає до цього, стратегія ведення переговорів за межами периметру ЄС вважається нездійсненною”, — відзначає газета.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набувають чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.