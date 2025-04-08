Китай пообіцяв США "рішучі контрзаходи" у разі ескалації тарифів

Китай рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів у разі посилення Сполученими Штатами тарифних заходів, заявило у вівторок, 8 квітня, міністерство торгівлі КНР.

Про це повідомляє Xinhua.

Представник Міністерства торгівлі Китаю оприлюднив відповідний коментар після того, як Сполучені Штати пригрозили запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайський імпорт, проти чого, за словами речника, Китай рішуче виступає.

Речник заявив, що так звані “відповідні тарифи” США проти Китаю є безпідставними і “типовою практикою одностороннього залякування”.

У відомстві зазначили, що контрзаходи Китаю є “цілком законними діями, спрямованими на захист свого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку, а також на підтримку нормального міжнародного торговельного порядку”.

За словами речника, загроза ескалації тарифів США проти Китаю — це шантаж, який Китай ніколи не прийме.

“Китай буде боротися до кінця, якщо американська сторона має намір піти хибним шляхом”, — зазначив речник.

За його словами, в торговельній війні немає переможців, а протекціонізм не веде ні до чого. Він додав, що тиск і погрози не є правильним способом взаємодії з країною.

“Китай закликає Сполучені Штати негайно виправити свої помилки, скасувати всі односторонні тарифні заходи проти Китаю, припинити економічне і торговельне придушення і врегулювати розбіжності з Китаєм належним чином шляхом рівноправного діалогу на основі взаємної поваги”, — заявив речник.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

У відповідь Трамп оголосив, що США введуть нові 50% мита на китайські товари та зупинять всіх перемовини, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня.