Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 9 липня відреагував на масований обстріл Росією по цивільній інфраструктурі України — знову сказав про потребу мирного процесу.

Орбан написав свою позицію у соцмережі Х.

"Наростальна інтенсивність війни — це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити мирну політику, яка б спонукала Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю", — ідеться в дописі.

Він не засудив Росію на обстріл, а написав, що "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень", і саме тому Орбан проводить свою "миротворчу місію".

"Мирний" тур прем'єра Угорщини Орбана

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі він закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

8 липня він зустрівся у Пекіні із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі з Сі Орбан заявив, що Китай — це "ключова сила" у створенні умов для миру між Україною та Росією.

9 липня в розпорядженні Суспільного опинився лист Орбана до очільника Євроради Шарля Мішеля. Там ідеться, що Росія розглядає китайсько-бразильську пропозицію щодо завершення війни в Україні й готова розглядати свою участь у мирних переговорах лише там, де присутні обидві сторони.

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

Масована атака по Україні 8 липня

Вранці 8 липня Росія масовано атакувала Україну, спрямувавши понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня "Охматдит". Загалом – близько сотні об'єктів.

У Києві унаслідок атаки станом на 13:00 9 липня відомо про 32 загиблих. Ще 117 постраждало. У Кривому Розі загинуло 10 людей, близько пів сотні — поранено.