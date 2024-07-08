Росія випустила по Україні понад 40 ракет — Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній масований ракетний удар по Україні. Він закликав світ мобілізуватися, щоб покласти край російським ударам.

Про це президент написав у Телеграм-каналі.

За його словами, 8 липня росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

"Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", — зазначив Зеленський.

Близько 10 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередньо відомо про 7-х загиблих та 9-х постраждалих. Також є влучання у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

Також звуки вибухів пролунали в Дніпрі, Камʼянському та Кривому Розі. У Кривому Розі, попередньо, десятеро людей загинули, ще понад 30 — поранені, з них десять людей перебувають у тяжкому стані, повідомив керівник ради оборони міста Вілкул. Під час російської атаки влучили, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства, триває ліквідація наслідків.