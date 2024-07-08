Прем'єр Угорщини Орбан продовжує свій "мирний" тур: після Пекіну їде у Вашингтон

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із китайським лідером Сі Цзіньпіном й обговорення з ним так званої мирної ініціативи КНР для України, заявив що тепер поїде до Вашингтона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після зустрічі з Сі Орбан написав у соцмережі X, що Китай — це "ключова сила" у створенні умов для миру між Україною та Росією.

"Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", — пояснив мотиви свого візиту угорський прем'єр.

При цьому деталей цих переговорів із китайським президентом Орбан не навів.

Водночас Reuters зазначає, що візит Орбана до Китаю відбувся напередодні саміту НАТО, на якому розглянуть надання подальшої підтримки Україні, а також після того, як Єврокомісія минулого тижня підтвердила, що запровадить мита на імпорт електромобілів до ЄС, виготовлених у Китаї.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

"Мирний" тур прем'єра Угорщини Орбана

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі він закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

Що сказали у МЗС України

Зі свого боку в українському МЗС наголосили, що рішення щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Там нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися. Також було акцентовано, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська "формула миру".