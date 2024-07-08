НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Прем'єр Угорщини Орбан продовжує свій "мирний" тур: після Пекіну їде у Вашингтон
УгорщинаСШАПолітикаСвіт

Прем'єр Угорщини Орбан продовжує свій "мирний" тур: після Пекіну їде у Вашингтон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Віктор Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із китайським лідером Сі Цзіньпіном й обговорення з ним так званої мирної ініціативи КНР для України, заявив що тепер поїде до Вашингтона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після зустрічі з Сі Орбан написав у соцмережі X, що Китай — це "ключова сила" у створенні умов для миру між Україною та Росією.

"Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", — пояснив мотиви свого візиту угорський прем'єр.

При цьому деталей цих переговорів із китайським президентом Орбан не навів.

Водночас Reuters зазначає, що візит Орбана до Китаю відбувся напередодні саміту НАТО, на якому розглянуть надання подальшої підтримки Україні, а також після того, як Єврокомісія минулого тижня підтвердила, що запровадить мита на імпорт електромобілів до ЄС, виготовлених у Китаї.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

"Мирний" тур прем'єра Угорщини Орбана

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі він закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

Що сказали у МЗС України

Зі свого боку в українському МЗС наголосили, що рішення щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Там нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися. Також було акцентовано, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська "формула миру".

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Орбан про мирні перемовини РФ та України
"Скерувати Росію та Україну до мирних перемовин" — реакція Орбана на обстріл РФ "Охматдиту"
Орбан і Путін
Орбана не просили про посередництво у війні РФ проти України — спікер Єврокомісії
Віктор Орбан
Після зустрічі з Путіним, Орбан надіслав голові Євроради листа. Про що в ньому йдеться
Марін Ле Пен та Жордан Барделла
"Патріоти за Європу": партії Ле Пен та Орбана об'єдналися у Європарламенті
На початок