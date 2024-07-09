Росія розглядає китайсько-бразильську пропозицію щодо завершення війни в Україні. Про це йдеться в листі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до очільника Євроради Шарля Мішеля, який датований 5 липня та відправлений з Азербайджану, куди Орбан вирушив після зустрічі з Путіним.

Копія листа опинилася в розпорядженні Суспільного.

У листі також зазначається, що росіяни готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських військ.

"Росія готова розглядати свою участь у мирних переговорах лише там, де присутні обидві сторони, що беруть участь у війні. Це збігається з висловленою мені позицією президента Зеленського, згідно з якою наступні мирні переговори мають включати російську сторону", — пише Орбан.

Крім цього, у листі йдеться, що "інтерпретація президентом Росії нинішньої ситуації на фронті суттєво відрізняється від інтерпретації президента Зеленського: на думку росіян, час грає не на боці України, а на боці російських військ".

За словами Путіна, щомісяця Україна нібито втрачає 40-50 тисяч військових. При цьому кількість втрат російської армії очільник Кремля не назвав.

У листі угорський прем'єр також наголосив, що "якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в наступні два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше".

При цьому Орбан запевнив, що не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської Ради чи Європейського Союзу. При цьому повідомив Мішелю, що наступного тижня він планує продовжити переговори, "спрямованих на з'ясування можливостей для досягнення миру".

23 травня Китай та Бразилія оприлюднили спільну заяву щодо "політичного врегулювання української кризи". Згідно з документом, КНР фактично пропонує заморозити лінію фронту, яка буде існувати на момент ухвалення рішення.

"Мирний" тур прем'єра Угорщини Орбана

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі він закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

8 липня він зустрівся у Пекіні із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі з Сі Орбан заявив, що Китай — це "ключова сила" у створенні умов для миру між Україною та Росією.

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

Що сказали у МЗС України

Зі свого боку в українському МЗС наголосили, що рішення щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Там нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися. Також було акцентовано, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська "формула миру".