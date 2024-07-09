США стурбовані контактами прем'єра Індії з Путіним

Сполучені Штати передали керівництву Індії, що занепокоєні двосторонніми відносинами з Москвою. Напередодні індійський прем'єр Нарендра Моді був із візитом у Росії та спілкувався з Володимиром Путіним.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 8 липня.

"Ми досить чітко висловили Індії наше занепокоєння стосовно їхніх відносин із Росією. Тож сподіваємося, що Індія і будь-яка інша країна, коли взаємодіє з РФ, чітко дає зрозуміти, що Росія повинна поважати Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України", — наголосив представник Держдепу.

Міллер додав тако, що відстежуватиме публічні заяви Моді після візиту до Путіна. Індія — стратегічний партнер США, з яким Штати ведуть "повноцінний і відвертий діалог", зокрема щодо занепокоєнь стосовно відносин з РФ.

Візит прем'єра Індії до Путіна і про що вони говорили

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня прибув з офіційним візитом до Москви. Там він закликав припинити війну в Україні дипломатичним шляхом. Президент України Зеленський відповів, що розчарований бачити обійми Моді і Путіна після російського обстрілу 8 липня.

Як пише NDTV, у результаті зустрічі Путіна та Моді Росія вирішила звільнити всіх індійських громадян, які працюють в російській армії, та посприяти поверненню їх додому. Як стверджують джерела агенції, індійський прем'єр порушив це питання на приватній вечері з Путіним 8 липня.

Щонайменше двоє індійців загинули, воюючи в армії РФ проти України. Десятки індійців заявляли, що їх обманом змусили взяти участь у бойових діях.

Також серед іншого Моді збирався обговорити з Володимиром Путіним механізм швидких грошових переказів між країнами.