Спікер Єврокомісії Ерік Маммер пояснив, що офіційний Будапешт перед візитом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю ніяк не контактував із Єврокомісією.

Маммер сказав про це на пресбрифінгу ЄК 9 липня.

"Наскільки мені відомо, коли хтось виступає посередником (для завершення війни в Україні — ред.), це відбувається тому, що обидві сторони попросили про медіацію. І наскільки мені відомо, [у випадку з Орбаном] це не так. Українці точно не зверталися до нього [Орбана] із проханням про посередництво", — сказав речник.

Він зазначив, що перед турне Орбана в Будапешта не було контактів із ЄК, не було спроб поінформувати Єврокомісію про результати зустрічі із Сі Цзіньпіном і сама Комісія не зверталася до Угорщини по будь-які пояснення чи деталі зустрічі або стосовно того, що Віктор Орбан використовував прапор головуючого в ЄС у своїй комунікації.

"Комісія не несе відповідальності за управління іміджем головуючої в Раді країни", — додав спікер ЄК.

В Єврокомісії нагадали, що "є дуже простий спосіб покласти край цьому конфлікту", і він полягає в тому, щоби Росія припинила війну.

"Мирний" тур прем'єра Угорщини Орбана

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі він закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У своєму пості у Facebok Орбан опублікував світлини із Путіним й написав: "Мир має бути укладено".

8 липня він зустрівся у Пекіні із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі з Сі Орбан заявив, що Китай — це "ключова сила" у створенні умов для миру між Україною та Росією.

9 липня в розпорядженні Суспільного опинився лист Орбана до очільника Євроради Шарля Мішеля. Там ідеться, що Росія розглядає китайсько-бразильську пропозицію щодо завершення війни в Україні й готова розглядати свою участь у мирних переговорах лише там, де присутні обидві сторони.

Реакція ЄС на візит Орбана до Москви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — ідеться в заяві ЄС.

Що сказали у МЗС України

Зі свого боку в українському МЗС наголосили, що рішення щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Там нагадали, що держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликали усі інші країни неухильно його дотримуватися. Також було акцентовано, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається українська "формула миру".