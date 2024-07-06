Вибори президента США: Байден лише на 2% відстає від Трампа в ключових штатах

Дональд Трамп випереджає Джо Байдена як кандидат у президенти США лише на 2%. Ідеться про ключові штати, необхідні для перемоги на виборах. Для Байдена це найменший розрив з жовтня 2023 року.

Про таке свідчать результати опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Зараз Байден випереджає Трампа в Мічигані та Вісконсині. Його рейтинг перебуває в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні. Найбільше демократ відстає в критично важливому штаті Пенсильванія.

Виборці, які вагаються, чи обирати їм Байдена, пояснюють: він погано виправдав себе щодо першого туру дебатів із Трампом. Приблизно кожен п'ятий респондент сказав, що Байден був більш послідовним, психічно здоровим або домінував під час бесіди з опонентом.

Водночас опитування показало, що майже 3 з 10 демократів заявили, що Байден повинен вийти з перегонів. Це набагато більше, ніж у республіканців — лише 9% їх вважають, що їхній кандидат Трамп має полишити участь у виборах.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, що сам він мав застуду того дня. Однак заявив, що в цілому готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів. А пізніше в інтерв'ю ABC News заявив, що зніметься з передвиборчих перегонів, тільки якщо "Всемогутній Господь зійде з неба і велить йому це зробити".