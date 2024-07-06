НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вибори президента США: Байден лише на 2% відстає від Трампа в ключових штатах
Джо БайденДональд ТрампВибори у СШАСШАВИБОРИСвітПолітика

Вибори президента США: Байден лише на 2% відстає від Трампа в ключових штатах

Опитування
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Байден у Вісконсині перед виборами
Президент Сполучених Штатів Джо Байден на передвиборчому мітингу в Медісоні, штат Вісконсин, США, 5 липня 2024 року. Getty Images/Kyle Mazza

Дональд Трамп випереджає Джо Байдена як кандидат у президенти США лише на 2%. Ідеться про ключові штати, необхідні для перемоги на виборах. Для Байдена це найменший розрив з жовтня 2023 року.

Про таке свідчать результати опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Зараз Байден випереджає Трампа в Мічигані та Вісконсині. Його рейтинг перебуває в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні. Найбільше демократ відстає в критично важливому штаті Пенсильванія.

Виборці, які вагаються, чи обирати їм Байдена, пояснюють: він погано виправдав себе щодо першого туру дебатів із Трампом. Приблизно кожен п'ятий респондент сказав, що Байден був більш послідовним, психічно здоровим або домінував під час бесіди з опонентом.

Водночас опитування показало, що майже 3 з 10 демократів заявили, що Байден повинен вийти з перегонів. Це набагато більше, ніж у республіканців — лише 9% їх вважають, що їхній кандидат Трамп має полишити участь у виборах.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, що сам він мав застуду того дня. Однак заявив, що в цілому готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів. А пізніше в інтерв'ю ABC News заявив, що зніметься з передвиборчих перегонів, тільки якщо "Всемогутній Господь зійде з неба і велить йому це зробити".

Топ дня
Торецьк
Латвія передасть Україні тисячі дронів, обстріл села на Донеччині. 863 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський про морську стратегію
Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Електрика 7 липня в Україні
7 липня із 7:00 до 15:00 в українців буде світло — Укренерго Важливо
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Очільник США Джо Байден
Байден заявив, що тільки "Всемогутній Господь" може змусити його вийти з перегонів
Джо Байден на мітингу
Байден в інтерв'ю ABC: "Під час дебатів з Трампом мені було погано"
Байден і Нетаньягу
Байден обговорив з Нетаньягу припинення вогню та звільнення заручників
Байден
Наступні 48 годин стануть вирішальними: Байден радиться з рідними щодо участі у виборах — CNN
На початок