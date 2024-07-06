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Байден в інтерв'ю ABC: "Під час дебатів з Трампом мені було погано"
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Байден в інтерв'ю ABC: "Під час дебатів з Трампом мені було погано"

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Джо Байден на мітингу
Президент Сполучених Штатів Джо Байден на передвиборчому мітингу в Медісоні, штат Вісконсін, США, 5 липня 2024 року. Getty Images/Kyle Mazza

Президент США Джо Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "окремим поганим епізодом", а не відображенням свого загального стану здоров’я.

Про це Байден заявив в інтерв'ю телекомпанії АВС .

"Це був поганий епізод, який не вказує на якийсь серйозний стан. Я просто був виснажений, я не прислухався до своїх інстинктів", — стверджував Байден.

Він розповів, що почував себе погано і навіть зробив тест на COVID, оскільки лікарі "намагалися з'ясувати, у чому справа". Тест на коронавірус виявився негативним, Баден мав "просто дуже сильну застуду".

При цьому американський президент наголосив, що "ніхто, крім нього, не винен" у його поганому виступі на дебатах.

Також він заявив, що не переглядав дебати.

"Думаю, я цього не робив, ні", — додав Байден.

Ведучий упродовж всього інтерв’ю неодноразово запитував президента не лише щодо його виступів у дебатах проти Дональда Трампа, але й щодо повідомлень про те, що останні кілька місяців його помилки стали дедалі помітнішими, а також щодо того, що він готовий би зробити, щоб заспокоїти американський народ.

На запитання, чи Байден так само почувається, як і на початку свого президентського терміна очільник США відповів ствердно.

"З точки зору успіхів, так. Я також був тим хлопцем, який розробив мирний план для Близького Сходу, який, можливо, реалізується. Я також був тим, хто розширив НАТО. Я також був тим, хто розвинув економіку. Усі окремі речі, які були зроблені які у мене були ідеї або які я реалізував", — відповів Байден.

"Чи можу я пробігти 100 з 10? Ні. Але я все ще в хорошій формі", — додав Байден.

Розмова Байдена з ABC News стала його першим телевізійним інтерв’ю після дебатів 27 червня.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.

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