У Сполучених Штатах у штаті Джорджія 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Суспільне зібрало основне із заяв політиків.

Про Україну та війну

Трамп сказав, що пропозиції очільника Кремля Володимира Путіна щодо завершення війни з Україною є неприйнятними. Але вважає, що війна б не почалася, якби в Америки "був лідер" і якби Росія поважала Байдена.

Зі слів Трампа, Байден "заохочував" Росію до війни через вивід військ США з Афганістану у 2021 році.

Також Трамп розкритикував Байдена за значні кошти на підтримку України: "Він (Джо Байден) дав Україні 200 мільярдів доларів, або навіть більше. Це великі гроші. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі. І я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні".

Байден же назвав Путіна військовим злочинцем, якого треба зупинити, бо війна пошириться на інші країни Європи: Польщу, Білорусь, країни НАТО.

Республіканець сказав, що Україна не переможе на війні: "У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей, це так сумно. Вони втратили ці чудові міста з золотими куполами, яким тисяча років, і все через нього і його дурні рішення. Росія ніколи б не напала, якби я був президентом".

Трамп вкотре заявив, що якщо прийде до влади, то завершить війну ще до своєї інавгурації, але не назвав жодних конкретних заходів як він планує це робити.

Кордон США та мігранти

Найдовше президенти обговорювали питання захисту кордону. Байден сказав, що збільшив охорону кордону та патрулі і зараз на 40% менше нелегальних мігрантів перетинають кордон.

Трамп відповів, що під час його президентства у США був "найбезпечніший кордон в історії країни", який Джо Байден відкрив, для "людей з в'язниць, з психіатричних лікарень, для терористів з усього світу, не лише з Південної Америки".

Стівен Міллер, радник Дональда Трампа з імміграційної політики, заявив, що Трамп домагатиметься збільшення кількості депортацій — до мільйона на рік та дозволить використовувати федеральні війська для затримання мігрантів.

Про аборти

Трамп підтримує Верховний суд у рішенні 2022 року скасувати конституційне право на аборт. Забороняти аборти чи ні та за яких умов, тепер мають вирішувати не на федеральному рівні, а в кожному штаті окремо.

"Вони проголосували, щоб скасувати рішення у справі "Роу проти Вейда" і повернути його назад до штатів — це те, чого всі хотіли 10 років тому. Техас відрізняється, Флорида відрізняється, але вони всі приймають свої власні рішення і контролюють це", — заявив Трамп та запевнив, що скасований закон "забирав життя дитини навіть на девʼятому місяці".

Джо Байден заперечив, що "Роу проти Вейда" давав таку можливість, виступає проти обмежень на аборти, але не на пізніх стадіях вагітності.

Про війну Ізраїлю в Секторі Гази

Байден заявив, що всі члени "Групи семи" підтримали його план стосовно війни: звільнення заручників, припинення вогню: "Єдина річ, що я не підтримую щодо Ізраїлю, це бомби, які використовують у густонаселених регіонах".

Трамп відповів, що Байден "став палестинцем", та що "єдиний, хто хоче продовжувати воювати — це ХАМАС" і треба дозволити Ізраїлю "закінчити роботу".

Про вік

"Половину моєї кар'єри я був наймолодшою людиною у політиці. Зараз я найстарший, але й найкомпетентніший", — зауважив Байден.

На що Трамп зазначив, що проходить медогляд щороку, грає у футбол і нещодавно пройшов два когнітивних тести, а Байден — жодного. Він не зможе кинути м'яча і на 50 ярдів.

Про економіку

Дональд Трамп почав із запевнення, що він лишив Джо Байдену "найкращу економіку за всю історію країни", навіть попри пандемію коронавірусу, а зараз, зі слів Трампа, США стає "країною третього світу".

"Я за свою каденцію зменшив найбільше податків в історії. Саме це дозволило нам розвиватися. Золото, газ, нафта — усе у нас зʼявилося", — заявив Трамп.

Джо Байден відповів, що економіка в дусі Трампа — це "винагороджувати багатих". Трамп за своєї президентської каденції справді скорочував податки, а ще частково виступав за протекціонізм для великих торгових компаній.

Також Трамп пообіцяв ще до інавгурації звільнити журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого назвав заручником у Росії.

Чи всі слова Трампа та Байдена на дебатах були правдою

Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах 27 червня. Обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Слова Трампа, що за його президентства в США була найбільша економіка в історії — насправді зростання ВВП за Трампа становило 2,49%, тоді як за Байдена — 3,4%. Зростання між 1962 і 1966 роками коливалося від 4,4% до 6,6%. У 1950—1951 рр. ВВП коливався в межах 8,7—8%.

Байден же сказав, що він єдиний президент цього століття, за якого ніде у світі не гинуть американські військові, і це теж неправда. 13 військових США загинули під час атаки в аеропорту Кабула в Афганістані в серпні 2021 року. Ще троє — під час атаки в Йорданії в січні цього року.